ОФЛОКСАЦИН (OFLOXACINUM) Действующее вещество
офлоксацин — противомикробное средство группы фторхинолонов. Бактерицидное действие офлоксацина, как и других фторированных хинолонов, обусловлено его способностью блокировать бактериальный фермент ДНК-гиразу.
Антибактериальный спектр офлоксацина охватывает микроорганизмы, резистентные к пенициллинам, аминогликозидам, цефалоспоринам, а также микроорганизмы со множественной резистентностью.
Спектр действия офлоксацина включает такие виды микроорганизмов:
Аэробные грамотрицательные бактерии — E. coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Рroteus spp., Shigella spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., Morganella morganii, Providencia spp., Vibrio spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, P. cepacia, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae, H. ducreyi, Acinetobacter spp., Moraxella catarrhalis, Gardnerella vaginalis, Pasteurella multocida, Helicobacter pylori.
Аэробные грамположительные бактерии — стафилококки, включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу, и штаммы, резистентные к метициллину, стрептококки (особенно Streptococcus pneumoniae), Listeria monocytogenes, Corynebacterium spp.
Офлоксацин более активен, чем ципрофлоксацин, в отношении Chlamydia trachomatis. Он также активен в отношении Mycobacterium leprae и Mycobacterium tuberculosis и некоторых других видов Mycobacterium. Есть сообщения о синергическом действии в отношении M. leprae офлоксацина и рифабутина.
Treponema pallidum, вирусы, грибы и простейшие нечувствительны к офлоксацину.
Быстро и практически полностью абсорбируется из пищеварительного тракта. Абсолютная биодоступность офлоксацина составляет 96% после приема внутрь. Концентрация в плазме крови достигает уровня 3–4 мкг/мл через 1–2 ч после приема в дозе 400 мг. Прием пищи не понижает всасывания офлоксацина, но может несколько замедлять скорость абсорбции. T½ составляет 5–8 ч. Поскольку офлоксацин в основном экскретируется почками, его фармакокинетика существенно изменяется у больных с нарушением функции почек. Гемодиализ незначительно снижает концентрацию офлоксацина в плазме крови. Офлоксацин широко распределяется в тканях и биологических жидкостях организма, включая СМЖ; объем распределения — от 1 до 2,5 л/кг. Около 25% офлоксацина связывается с белками плазмы крови. Офлоксацин проникает через плаценту и в грудное молоко. Достигает высоких концентраций в большинстве тканей и биологических жидкостей организма, включая асцитическую жидкость, желчь, слюну, бронхиальный секрет, желчный пузырь, легкие, предстательную железу, костную ткань.
В основном выводится с мочой в неизмененном виде, причем 75–80% — в течение 24–48 ч. Менее 5% дозы выводится с мочой в виде метаболита. От 4 до 8% принятой дозы выводится с калом.
Cmax офлоксацина в плазме крови (после в/в введения в дозе 200 мг в течение 30 мин) достигается практически сразу.
инфекции, вызванные чувствительными к офлоксацину микроорганизмами: мочеполовой системы — острый и хронический пиелонефрит, простатит, цистит, эпидидимит, хирургические инфекции мочевых путей, осложненные или рецидивирующие инфекции мочевых путей, инфекции, вызванные Pseudomonas aeruginosa и другими полирезистентными микроорганизмами, нозокоминальные инфекции мочевых путей; инфекции дыхательных путей — пневмония, плеврит, эмпиема плевры, инфицированные бронхоэктазы, хронический бронхит в фазе обострения, абсцесс легкого, муковисцидоз; инфекции ЛОР-органов, включая отит, синусит, тонзиллит и др.; инфекции кожи и мягких тканей; заболевания, передающиеся половым путем, — инфекции уретры, шейки матки, прямой кишки, глотки, вызванные устойчивыми к пенициллину гонококками, хламидиями и другими микроорганизмами; инфекции органов малого таза; другие инфекционные заболевания — брюшной тиф, сальмонеллез, шигеллез, инфекции органов брюшной полости и желчных путей; в комплексном лечении септицемии, эндокардита, остеомиелита, микобактериальных инфекций, лепры; профилактика инфекционных осложнений у больных с иммунодефицитом или у больных с нейтропенией; периоперационная профилактика или послеоперационное лечение хирургических инфекций.
Глазная мазь, капли глазные/ушные: бактериальные язвы роговицы, конъюнктивит, блефарит, ячмень, дакриоцистит, кератит, хламидийные инфекции глаз, наружный отит бактериальной этиологии.
доза зависит от вида микроорганизма и степени тяжести инфекции, возраста, массы тела и функции почек больного. В большинстве случаев курс лечения составляет 7–10 дней, лечение необходимо продолжать еще 2–3 дня после устранения симптомов инфекции. При тяжелых и осложненных инфекциях терапию можно продлить. Доза для приема внутрь составляет от 200 мг/сут до 400 мг в 2 приема. Доза 400 мг может быть принята за один прием, лучше утром. Однократный прием в дозе 400 мг может быть рекомендован при острой неосложненной гонорее. Доза 400 мг рекомендована ВОЗ для лечения лепры.
В/в капельно взрослым в зависимости от тяжести инфекции вводят от 200 до 400 мг 2 раза в сутки. Средняя продолжительность лечения — 7–10 дней. При нарушении функции почек офлоксацин сначала вводят в дозе 200 мг, затем — с учетом клиренса креатинина (при клиренсе креатинина 20–50 мл/мин — по 100 мг каждые 24 ч, при клиренсе креатинина меньше 20 мл/мин — по 100 мг каждые 48 ч).
Капли глазные/ушные: по 1–2 капли 0,3% р-ра в конъюнктивальный мешок или наружный слуховой проход каждые 2–4 ч в течение 2 дней, затем — 4 раза в сутки (до 5 дней).
При применении препарата в форме глазной мази 1,5 см полоски мази закладывают за нижнее веко пораженного глаза 2–3 раза в сутки; в случае хламидийной инфекции — 5 раз в сутки. Возможно сочетание глазных капель и мази. При одновременном применении более одного препарата мазь следует использовать последней.
повышенная чувствительность к офлоксацину или другим фторхинолонам, период беременности и кормления грудью, возраст до 16 лет.
тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль, бессонница, беспокойство, светобоязнь, общая слабость, кожная сыпь, зуд, лихорадка; редко — повышение активности трансаминаз, транзиторное повышение уровня креатинина в плазме крови, изменение гематологических показателей.
с осторожностью назначают больным эпилепсией, атеросклерозом мозговых сосудов. В период лечения следует избегать инсоляции. Для предотвращения развития кристаллурии следует обеспечить достаточный питьевой режим.
в отличие от других фторхинолонов, применение офлоксацина редко вызывает повышение уровня теофиллина в плазме крови. Пробенецид тормозит экскрецию офлоксацина. Не рекомендуется принимать офлоксацин в течение 4 ч после приема препаратов, которые содержат магний, алюминий, железо, цинк и сукральфат.
Офлоксацин для инфузий совместим с изотоническим р-ром натрия хлорида, р-ром Рингера, 5% р-ром глюкозы или фруктозы.
не описана. При необходимости проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. Гемодиализ и перитонеальный диализ незначительно снижают концентрацию офлоксацина в крови.