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Активные вещества — “Л”Левофлоксацин (Levofloxacinum)

Левофлоксацин (Levofloxacinum) Действующее вещество

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Найдено: 81 препарат
Левофлоксацин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Тева Украина
Левофлоксацин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Тева Украина
В 1058 аптеках
от 168,14 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Астрафарм
В 902 аптеках
от 180,50 грн
Цены в аптеках
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 762 аптеках
от 136,86 грн
Цены в аптеках
Новокс®-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Organosyn Life Sciences
Новокс®-500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Organosyn Life Sciences
В 731 аптеке
от 129,54 грн
Цены в аптеках
Тайгерон таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг, блистер, № 5; Гледфарм Лтд
Тайгерон Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг, блистер, № 5 Гледфарм Лтд
В 709 аптеках
от 178,58 грн
Цены в аптеках
Леваксела® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 KRKA d.d. Novo Mesto
В 682 аптеках
от 171,36 грн
Цены в аптеках
Тайгерон таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Гледфарм Лтд
Тайгерон Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Гледфарм Лтд
В 615 аптеках
от 124,18 грн
Цены в аптеках
Сигницеф капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница пластиковая, 5 мл, № 1; Sentiss Pharma
Сигницеф Капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница пластиковая, 5 мл, № 1 Sentiss Pharma
В 614 аптеках
от 172,01 грн
Цены в аптеках
Тайгерон таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Гледфарм Лтд
Тайгерон Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Гледфарм Лтд
В 604 аптеках
от 183,08 грн
Цены в аптеках
Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Abryl Formulations
Абифлокс® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Abryl Formulations
В 465 аптеках
от 286,00 грн
Цены в аптеках
Левоксимед капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; World Medicine
Левоксимед Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 World Medicine
В 457 аптеках
от 187,74 грн
Цены в аптеках
Левомак таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Левомак Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 443 аптеках
от 140,02 грн
Цены в аптеках
Новокс®-750 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, блистер, № 5; Organosyn Life Sciences
Новокс®-750 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, блистер, № 5 Organosyn Life Sciences
В 430 аптеках
от 211,05 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Дарница раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон в пачке, 100 мл, № 1; Дарница
Левофлоксацин-Дарница Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон в пачке, 100 мл, № 1 Дарница
В 406 аптеках
от 127,93 грн
Цены в аптеках
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Корпорация Артериум
Флоксиум Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Корпорация Артериум
В 363 аптеках
от 142,92 грн
Цены в аптеках
Лефлок таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 5; Дарница
Лефлок Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 5 Дарница
В 360 аптеках
от 92,20 грн
Цены в аптеках
Левоксимед таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; World Medicine
Левоксимед Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 World Medicine
В 320 аптеках
от 193,33 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10; Технолог
Левофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10 Технолог
В 307 аптеках
от 130,55 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 Астрафарм
В 296 аптеках
от 104,80 грн
Цены в аптеках
Левонекст капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Nextpharm GmbH
Левонекст Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Nextpharm GmbH
В 283 аптеках
от 182,79 грн
Цены в аптеках
Лебел таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; Nobel
Лебел Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 Nobel
В 244 аптеках
от 202,14 грн
Цены в аптеках
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Левасепт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В 222 аптеках
от 168,95 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 5 мл, № 1 Santen
В 217 аптеках
от 219,75 грн
Цены в аптеках
Лефлоцин® раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1; Юрия-Фарм
Лефлоцин® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка стеклянная, 100 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 180 аптеках
от 138,49 грн
Цены в аптеках
Л-Оптик Ромфарм капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Rompharm Company
Л-Оптик Ромфарм Капли глазные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Rompharm Company
В 157 аптеках
от 125,69 грн
Цены в аптеках
Левомак В/В раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, № 1; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Левомак В/В Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, № 1 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 152 аптеках
от 143,68 грн
Цены в аптеках
Флоксиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 5; Корпорация Артериум
Флоксиум Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 5 Корпорация Артериум
В 129 аптеках
от 92,81 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, № 10; Технолог
Левофлоксацин Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, № 10 Технолог
В 128 аптеках
от 80,97 грн
Цены в аптеках
Левасепт раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Левасепт Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 121 аптеке
от 241,81 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Ananta Medicare
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Ananta Medicare
В 115 аптеках
от 159,92 грн
Цены в аптеках
Левостад® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в коробке, № 5; Stada
Левостад® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер в коробке, № 5 Stada
В 113 аптеках
от 117,20 грн
Цены в аптеках
Абифлокс® раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1; Abryl Formulations
Абифлокс® Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1 Abryl Formulations
В 101 аптеке
от 108,70 грн
Цены в аптеках
Левофтор раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Mistral Capital Management
Левофтор Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Mistral Capital Management
В 96 аптеках
от 165,25 грн
Цены в аптеках
Локсоф таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; SUN
Локсоф Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 SUN
В 70 аптеках
от 139,90 грн
Цены в аптеках
Флоксиум раствор для инфузий, 500 мг, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Флоксиум Раствор для инфузий, 500 мг, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 64 аптеках
от 60,00 грн
Цены в аптеках
Ремедия таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Simpex Pharma
Ремедия Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Simpex Pharma
В 50 аптеках
от 98,84 грн
Цены в аптеках
Лефлок-Дарница раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарница
Лефлок-Дарница Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарница
В 49 аптеках
от 154,28 грн
Цены в аптеках
Леваксела® раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Леваксела® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 34 аптеках
от 202,36 грн
Цены в аптеках
Левоксимед раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1; World Medicine
Левоксимед Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, № 1 World Medicine
В 33 аптеках
от 243,66 грн
Цены в аптеках
Люфи-500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; IPCA
Люфи-500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 IPCA
В 26 аптеках
от 124,21 грн
Цены в аптеках
Левоцин-Н раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ООО "Фармасел"
В 25 аптеках
от 101,05 грн
Цены в аптеках
Ринолоксин раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в полиэтиленовом пакете, в картонной упаковке, в п/э пакете, в картон. уп., № 1; Фарматрейд
Ринолоксин Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в полиэтиленовом пакете, в картонной упаковке, в п/э пакете, в картон. уп., № 1 Фарматрейд
В 22 аптеках
от 252,66 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Новофарм раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Новофарм-Биосинтез
Левофлоксацин-Новофарм Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 18 аптеках
от 84,90 грн
Цены в аптеках
Левобацид таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Mistral Capital Management
Левобацид Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Mistral Capital Management
В 18 аптеках
от 290,10 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 150 мл, № 1; Инфузия
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 150 мл, № 1 Инфузия
В 17 аптеках
от 81,59 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1; Инфузия
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, № 1 Инфузия
В 14 аптеках
от 73,50 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Левофлоксацин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 13 аптеках
от 148,50 грн
Цены в аптеках
Левинор раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Инфузия
Левинор Раствор для инфузий, 0,5 %, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Инфузия
В 12 аптеках
от 150,47 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10; Лубныфарм
Левофлоксацин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 10 Лубныфарм
В 12 аптеках
от 132,76 грн
Цены в аптеках
Левофлоцин 500 таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Асино Украина
Левофлоцин 500 Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Асино Украина
В 8 аптеках
от 108,51 грн
Цены в аптеках
Лефлоцин® раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка стеклянная, 150 мл, № 1; Юрия-Фарм
Лефлоцин® Раствор для инфузий, 5 мг/мл, бутылка стеклянная, 150 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 8 аптеках
от 199,95 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Левофлоксацин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 6 аптеках
от 81,24 грн
Цены в аптеках
Левоцин-Н раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в пачке, в пачке, № 1; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в пачке, в пачке, № 1 ООО "Фармасел"
В 6 аптеках
от 245,44 грн
Цены в аптеках
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; AAR Pharma
Левоаар Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 AAR Pharma
В 6 аптеках
от 367,22 грн
Цены в аптеках
Левотрен раствор для инфузий, 5 мг/мл, пакет, 100 мл, № 10; TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
Левотрен Раствор для инфузий, 5 мг/мл, пакет, 100 мл, № 10 TEKHNOPAK MANUFACTURE LIMITED
В 4 аптеках
от 2299,50 грн
Цены в аптеках
Офтаквикс® капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10; Santen
Офтаквикс® Капли глазные, 5 мг/мл, тюбик-капельница, 0.3 мл, № 10 Santen
В 3 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Левоаар таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; AAR Pharma
Левоаар Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 AAR Pharma
В 2 аптеках
от 214,31 грн
Цены в аптеках
Левопро® раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, в пакете полиэтиленовом, в коробке, в пакете п/э, в коробке, № 1; AAR Pharma
Левопро® Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, в пакете полиэтиленовом, в коробке, в пакете п/э, в коробке, № 1 AAR Pharma
В 1 аптеке
от 203,68 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Unique Pharmaceutical Laboratories
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 1 аптеке
от 64,14 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 7; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 7 Астрафарм
В 1 аптеке
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Левофлоксацин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 14; Астрафарм
Левофлоксацин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 14 Астрафарм
В 1 аптеке
от 213,86 грн
Цены в аптеках
Левопро раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; ЭС Фарма
Левопро Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, бутылка, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 ЭС Фарма
В 8 аптеках других городов
от 188,50 грн
Цены в других городах
Еврофлокс раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Конарк Интелмед
Еврофлокс Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Конарк Интелмед
В 7 аптеках других городов
от 63,50 грн
Цены в других городах
Левопро® раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 150 мл, в пакете полиэтиленовом, в коробке, в пакете п/э, в коробке, № 1; AAR Pharma
Левопро® Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 150 мл, в пакете полиэтиленовом, в коробке, в пакете п/э, в коробке, № 1 AAR Pharma
В 5 аптеках других городов
от 222,90 грн
Цены в других городах
Глево таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10; Glenmark
Глево Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10 Glenmark
В 1 аптеке других городов
от 310,50 грн
Цены в других городах
Левофлоцин 250 таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 5; Асино Украина
Левофлоцин 250 Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 5 Асино Украина
Нет в наличии
Леволет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Леволет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Нет в наличии
Глево таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 5; Glenmark
Глево Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 5 Glenmark
Нет в наличии
Левофлоксацин-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; Корпорация Здоровье
Левофлоксацин-Здоровье Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Левокилз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; Aurobindo Pharma
Левокилз Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Лефлокад таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 30; Jubilant Life Sciences
Лефлокад Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 30 Jubilant Life Sciences
Нет в наличии
Левофлоксацин Евро раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, № 1; Конарк Интелмед
Левофлоксацин Евро Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, № 1 Конарк Интелмед
Нет в наличии
Левофлоксацин раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в полиэтиленовом пакете, в картонной упаковке, в п/э пакете, в картон. уп., № 1; Фарматрейд
Левофлоксацин Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер из поливинилхлорида, 100 мл, в полиэтиленовом пакете, в картонной упаковке, в п/э пакете, в картон. уп., № 1 Фарматрейд
Нет в наличии
Левопро раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, бутылка, 150 мл, в пачке, в пачке, № 1; ЭС Фарма
Левопро Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, бутылка, 150 мл, в пачке, в пачке, № 1 ЭС Фарма
Нет в наличии
Супралев раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Виола-Медфарм
Супралев Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Виола-Медфарм
Нет в наличии
Левофлоксацин-Виста раствор для инфузий, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Mistral Capital Management
Левофлоксацин-Виста Раствор для инфузий, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Левасепт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Левасепт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Нет в наличии
Левофлоксацин-Виста раствор для инфузий, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 24; Mistral Capital Management
Левофлоксацин-Виста Раствор для инфузий, 5 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 24 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Эвоксил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Mistral Capital Management
Эвоксил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Mistral Capital Management
Нет в наличии
Левоцин-Н раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 10; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 100 мл, в коробке, в коробке, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Левоцин-Н раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в коробке, в коробке, № 10; ООО "Фармасел"
Левоцин-Н Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, флакон, 150 мл, в коробке, в коробке, № 10 ООО "Фармасел"
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, р-р для инфузий, р-р для инъекций, капли глазные.

левофлоксацин — синтетическое антибактериальное средство группы фторхинолонов. Обладает широким спектром противомикробного действия. Быстрый бактерицидный эффект обеспечивается вследствие угнетения левофлоксацином бактериального фермента ДНК-гиразы, который относится к топоизомеразам II типа. В результате нарушается объемная структура ДНК бактерий и блокируется их деление. Спектр активности левофлоксацина включает грамположительные и грамотрицательные бактерии, в том числе неферментирующие бактерии, которые часто вызывают нозокомиальную инфекцию, а также атипичные микроорганизмы, такие как С.  pneumoniae, С. trachomatis, M. pneumoniae, L. pneumophila, Ureaplasma. Кроме того, к левофлоксацину чувствительны такие возбудители, как микобактерии, Н. pylori и анаэробы. Подобно другим фторхинолонам, левофлоксацин не действует на спирохеты.
Абсолютная биодоступность левофлоксацина составляет почти 100%. Примерно 30–40% левофлоксацина связывается с белками плазмы крови. При приеме внутрь в дозе 500 мг 2 раза в сутки существует незначительная и прогнозируемая кумуляция левофлоксацина. Метаболизируется в очень незначительной степени. Выводится относительно медленно (T½ составляет 6–8 ч). Более 85% введенной дозы выделяется через почки. Существенных различий в фармакокинетике левофлоксацина при пероральном и в/в путях введения нет.

инфекции легкой или умеренной степени тяжести у взрослых, вызванные микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину, — острый синусит, хронический бронхит в фазе обострения, негоспитальная пневмония, осложненные инфекции мочевых путей, включая пиелонефрит, инфекции кожи и мягких тканей.
Капли глазные: лечение бактериальных поверхностных инфекций глаз, вызванных чувствительными к левофлоксацину возбудителями, а также для профилактики инфекционных осложнений в офтальмохирургии.

внутрь, независимо от приема пищи, с учетом типа и тяжести инфекции и чувствительности возбудителя назначают по 250–500 мг 1–2 раза в сутки. Длительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 14 дней. Рекомендуется продолжать лечение на протяжении как минимум 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденной результатами микробиологических тестов эрадикации возбудителя.
В/в вводят в зависимости от показаний: пневмония — по 500 мг 2 раза в сутки; инфекции мочевых путей — 250 мг 1 раз в сутки; инфекции кожи и мягких тканей — по 250 мг 2 раза в сутки.
Поскольку левофлоксацин экскретируется с мочой, у пациентов с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы с учетом клиренса креатинина.
Глазные капли применяют детям в возрасте от 1 года и взрослым. В течение первых 2 сут от начала заболевания закапывают по 1–2 капли в пораженный глаз (глаза) каждые 2 ч до 8 раз в сутки затем с 3-го по 5-й день — в той же дозе, количество применений уменьшают до 4 раз в сутки.

повышенная чувствительность к левофлоксацину или другим хинолонам, эпилепсия, указание на тендинит, обусловленный приемом фторхинолонов в анамнезе, возраст до 18 лет, период беременности и кормления грудью.

реакции гиперчувствительности, тошнота, диарея, головная боль, сонливость, тахикардия, повышение активности АлАТ, АсАТ в плазме крови, эозинофилия, лейкопения, боль и гиперемия в месте введения, флебит (при в/в инфузии). Гораздо реже наблюдаются бронхоспазм, резкое снижение АД (при в/в введении), фотосенсибилизация, кровавый понос как проявление псевдомембранозного колита, гипогликемия, парестезии, психоз, гепатит, интерстициальный нефрит, тромбоцитопения, агранулоцитоз.

у больных с порфирией хинолоны (в частности левофлоксацин) способны вызывать обострение этого заболевания.
При применении хинолонов возможно повреждение формирующейся и развивающейся хрящевой ткани, в связи с чем левофлоксацин нельзя назначать в период беременности и кормления грудью, а также больным в возрасте до 18 лет.
Пациентам, управляющим транспортными средствами и работающим с потенциально опасными механизмами, следует соблюдать осторожность при использовании левофлоксацина, учитывая возможность развития побочных эффектов, — сонливости, спутанности сознания, головокружения, нарушения координации движений.

абсорбция левофлоксацина существенно снижается при одновременном приеме с антацидами, которые содержат алюминий, магний, а также с препаратами, содержащими соли железа. Следует с осторожностью применять левофлоксацин в комбинации с препаратами, снижающими судорожный порог (теофиллин, НПВП). Пробенецид и циметидин уменьшают элиминацию левофлоксацина из организма.

наиболее характерными признаками передозировки являются симптомы со стороны ЦНС — спутанность сознания, головокружение, судорожные припадки, психоз. Лечение симптоматическое.
Левофлоксацин не выводится из организма при проведении диализа. Специфического антидота не существует.