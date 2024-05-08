внутрь, независимо от приема пищи, с учетом типа и тяжести инфекции и чувствительности возбудителя назначают по 250–500 мг 1–2 раза в сутки. Длительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 14 дней. Рекомендуется продолжать лечение на протяжении как минимум 48–72 ч после нормализации температуры тела или подтвержденной результатами микробиологических тестов эрадикации возбудителя.

В/в вводят в зависимости от показаний: пневмония — по 500 мг 2 раза в сутки; инфекции мочевых путей — 250 мг 1 раз в сутки; инфекции кожи и мягких тканей — по 250 мг 2 раза в сутки.

Поскольку левофлоксацин экскретируется с мочой, у пациентов с почечной недостаточностью требуется коррекция дозы с учетом клиренса креатинина.

Глазные капли применяют детям в возрасте от 1 года и взрослым. В течение первых 2 сут от начала заболевания закапывают по 1–2 капли в пораженный глаз (глаза) каждые 2 ч до 8 раз в сутки затем с 3-го по 5-й день — в той же дозе, количество применений уменьшают до 4 раз в сутки.