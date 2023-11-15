полусинтетический пенициллин с широким спектром бактерицидного действия, связанного со способностью ингибировать синтез клеточной стенки микроорганизмов. Активен в отношении грамположительных кокков — Staphylococcus spp. (за исключением штаммов, продуцирующих пенициллиназу), Streptococcus spp., анаэробных стрептококков Peptostreptococcus, Peptococcus, микроаэрофильных стрептококков Streptococcus faecalis, а также грамположительных палочек — Bacillum anthracis, большинства штаммов Corynebacterium diphtheriae, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Listeria monocytogenes, Erysepelothrix rhusiopathiae и Eubacterium. Действует на грамотрицательные аэробные микроорганизмы: на кокки — Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis; палочки — Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Proteus mirabilis, большинство штаммов Klebsiella spp., Haemophilus influenazae, Moraxella (Brahamella catarrhalis); спирохеты — Treponema pallidum, Treponema pertenue, Leptospira, Borrelia burgdorferi; хламидии — Chlamidia trachomatis. В комбинации с метронидазолом проявляет активность в отношении Helicobacter pylori. К амоксициллину устойчивы микроорганизмы, продуцирующие пенициллиназу.

Неактивен в отношении микобактерий, микоплазм, риккетсий, грибов, амеб, плазмодия, вирусов, а также Pseudomonas aeruginosa и Ptoteus spp. (за исключением P. mirabillis).

После приема внутрь хорошо всасывается, не разрушается в кислой среде желудка. Прием пищи не влияет на абсорбцию амоксициллина. Не проникает через ГЭБ, за исключением случаев воспаления мозговых оболочек. C max в плазме крови отмечается через 1–2 ч после приема. T ½ — 1–1,5 ч. Выделяется в основном почками: 60–70% введенной дозы выводится с мочой в неизмененном виде в течение 8 ч.