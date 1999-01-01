Киев
Производители на букву “Ф”
Ферон
5 препаратов
5 препаратов
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Полное название
Официальный представитель - ООО "МИТЕК"
Адрес
03151, Киев, пер. Очаковский, 3
Телефон
(044) 495-29-29
Электронная почта
[email protected]
Факс
(044) 495-29-29
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Виферон-Ферон®
Мазь для наружного применения 40000 ме туба 12 г №1
Ферон
Нет в наличии
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Виферон-Ферон®
Суппозитории ректальные 150000 ме контурная ячейковая упаковка №10
Ферон
Нет в наличии
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Виферон-Ферон®
Суппозитории ректальные 500000 ме контурная ячейковая упаковка №10
Ферон
Нет в наличии
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Виферон-Ферон®
Суппозитории ректальные 1000000 ме контурная ячейковая упаковка №10
Ферон
Нет в наличии
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Виферон-Ферон®
Суппозитории ректальные 3000000 ме контурная ячейковая упаковка №10
Ферон
Нет в наличии
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