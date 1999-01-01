4 препарати
Повна назваОфициальный представитель - ООО "МИТЕК"
Адреса03151, Киев, пер. Очаковский, 3
Телефон(044) 495-29-29
Факс(044) 495-29-29
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Віферон-Ферон®
Супозиторії ректальні 150000 мо контурна чарункова упаковка №10Ферон
Віферон-Ферон®
Супозиторії ректальні 500000 мо контурна чарункова упаковка №10Ферон
Віферон-Ферон®
Супозиторії ректальні 1000000 мо контурна чарункова упаковка №10Ферон
Віферон-Ферон®
Супозиторії ректальні 3000000 мо контурна чарункова упаковка №10Ферон