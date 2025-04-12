Мукалтин® (Mucaltinum)
Мукалтин инструкция по применению
Состав
Экстракт корня алтея лекарственного - 7,5 мг/5 мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Таблетки Мукалтин являются эффективным отхаркивающим средством, действие которого обусловливается секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Обладает также смягчающими, противовоспалительными и обволакивающими свойствами. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает ее вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы респираторного тракта и ее отхаркивание.
Сироп Мукалтин из экстракта корня алтея содержит полисахариды в качестве основного действующего вещества, а также пектины, аминокислоты и крахмал. Препарат обладает бронхосекреторным, отхаркивающим и обволакивающим действием. Стимулирует (рефлекторно) секрецию бронхиальных и слюнных желез. Активирует образование мокроты, нормализует ее реологические свойства — такие как вязкость, эластичность, адгезивность, усиливает перистальтику бронхиол и моторику мерцательного эпителия бронхов, вызывая цитопротекторный и противовоспалительный эффекты, способствует регенерации тканей.
Фармакокинетика. Не изучали.
Показания Мукалтин
таблетки: лечение кашля при острых и хронических заболеваниях респираторного тракта, которые сопровождаются образованием густой и вязкой мокроты и/или нарушением ее отхождения (бронхит, пневмония, БА, бронхоэктатическая болезнь).
Сироп: кашель при острых и хронических заболеваниях респираторного тракта (бронхиты, ларингиты, трахеиты, БА, коклюш).
Применение Мукалтин
таблетки: не разжевывая, запить большим количеством воды.
Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 табл. 4 раза в сутки до приема пищи. Дозы для детей в возрасте 1–3 года — по 1 табл. 3 раза в сутки, 3–12 лет — по 1 табл. 4 раза в сутки.
При применении детям препарат можно растворить в трети стакана теплой воды (по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп).
Продолжительность курса терапии составляет от 7 дней до 1–2 мес в зависимости от формы заболевания.
Сироп: применяют до еды.
Взрослые и дети в возрасте старше 14 лет по 15 мл сиропа 4–6 раз в сутки.
Дети в возрасте 6–14 лет: по 10 мл сиропа 4–6 раз в сутки
Дети в возрасте 2–6 лет: по 5 мл сиропа 4–6 раз в сутки.
Продолжительность курса терапии — 7–14 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции, гиперсаливация, раздражение слизистой оболочки желудка.
Особые указания
таблетки
Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином в форме таблеток может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и элементов воспаления. Поэтому в случаях диффузного поражения бронхиального дерева, значительных изменений физико-химических свойств мокроты и снижения мукоцилиарного клиренса терапию Мукалтином следует комбинировать с муколитическими средствами (бромгексин и др.).
Разовые дозы препарата целесообразно применять каждые 4 ч.
Сироп
При хранении сиропа Мукалтин допускается выпадение осадка. Перед применением следует взболтать.
Абсорбция ЛС, применяемых сочетанно с данным препаратом, может снижаться. Другие ЛС необходимо принимать за 1 ч до или через 1 ч после применения Мукалтина в форме сиропа.
С осторожностью применять при сахарном диабете.
Применение в период беременности и кормления грудью. Информация об опыте применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.
Дети. Препарат в форме сиропа можно применять у детей в возрасте от 2 лет, в форме таблеток — у детей в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
не применять сочетанно с противокашлевыми средствами (например кодеином).
Передозировка
таблетки: в случае применения в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При продолжительном периоде приема либо превышении указанных доз возможно возникновение тошноты и рвоты.
Лечение — симптоматическое.
Сироп: случаев превышения дозы не отмечалось.
Условия хранения
таблетки: в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.
Сироп: в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. После вскрытия хранить при температуре 4–8 °С в течение ≤14 сут.