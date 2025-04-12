таблетки

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином в форме таблеток может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и элементов воспаления. Поэтому в случаях диффузного поражения бронхиального дерева, значительных изменений физико-химических свойств мокроты и снижения мукоцилиарного клиренса терапию Мукалтином следует комбинировать с муколитическими средствами (бромгексин и др.).

Разовые дозы препарата целесообразно применять каждые 4 ч.

Сироп

При хранении сиропа Мукалтин допускается выпадение осадка. Перед применением следует взболтать.

Абсорбция ЛС, применяемых сочетанно с данным препаратом, может снижаться. Другие ЛС необходимо принимать за 1 ч до или через 1 ч после применения Мукалтина в форме сиропа.

С осторожностью применять при сахарном диабете.

Применение в период беременности и кормления грудью. Информация об опыте применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

Дети. Препарат в форме сиропа можно применять у детей в возрасте от 2 лет, в форме таблеток — у детей в возрасте старше 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.