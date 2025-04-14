Одесса (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,72
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,72
Экономия при брони: -21,32 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
236,42
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,38
Экономия при брони: -26,55 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
234,71
Экономия при брони: -8,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,63
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
197,86
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,84
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
201,22
Экономия при брони: -30,49 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,75
Экономия при брони: -19,39 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,50
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,69
Экономия при брони: -25,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
203,94
Экономия при брони: -21,89 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,60
Экономия при брони: -23,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,70
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,58
Экономия при брони: -34,81 грн
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,07
Экономия при брони: -39,23 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,97
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,21
Экономия при брони: -45,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
172,64
Экономия при брони: -6,80 грн