Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,09
Экономия при брони: -31,41 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,15
Экономия при брони: -31,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,65
Экономия при брони: -25,04 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
191,45
Экономия при брони: -24,73 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,88
Экономия при брони: -20,53 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,66
Экономия при брони: -13,42 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -43,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
191,85
Экономия при брони: -12,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,41
Экономия при брони: -26,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
203,31
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,73
Экономия при брони: -28,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
234,91
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
191,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
214,77
Экономия при брони: -25,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,40
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,70
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,08
Экономия при брони: -15,97 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
224,80
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,06
Экономия при брони: -52,66 грн