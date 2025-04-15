Львов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,76
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,50
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,82
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,64
Экономия при брони: -35,71 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,60
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,50
Экономия при брони: -27,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,50
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
199,50
Экономия при брони: -11,16 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,10
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,70
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,97
Экономия при брони: -29,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
214,50
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,21
Экономия при брони: -38,46 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,60
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -42,50 грн