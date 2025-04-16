Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,42
Экономия при брони: -12,83 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
198,29
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -41,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
203,82
Экономия при брони: -8,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
180,73
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,76
Экономия при брони: -15,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
221,59
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,35
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
202,01
Экономия при брони: -18,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
219,92
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,61
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,40
Экономия при брони: -25,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,45
Экономия при брони: -48,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
179,77
Экономия при брони: -8,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,54
Экономия при брони: -30,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,95
Экономия при брони: -11,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,48
Экономия при брони: -44,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
177,21
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
202,45
Экономия при брони: -37,64 грн