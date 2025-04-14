Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
230,86
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,32
Экономия при брони: -31,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,11
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,56
Экономия при брони: -11,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,87
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
197,27
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
220,40
Экономия при брони: -14,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,46
Экономия при брони: -28,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
219,92
Экономия при брони: -7,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
219,89
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,60
Экономия при брони: -10,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
218,23
Экономия при брони: -10,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,44
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,88
Экономия при брони: -14,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,78
Экономия при брони: -52,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,39
Экономия при брони: -28,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
213,27
Экономия при брони: -13,47 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
227,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,56
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
168,66
Экономия при брони: -10,39 грн