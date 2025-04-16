Николаев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,25
Экономия при брони: -11,66 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,07
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,04
Экономия при брони: -41,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,35
Экономия при брони: -42,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,70
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,88
Экономия при брони: -18,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,01
Экономия при брони: -71,10 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,62
Экономия при брони: -17,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,23
Экономия при брони: -27,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -40,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,44
Экономия при брони: -12,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
169,82
Экономия при брони: -35,39 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,00
Экономия при брони: -70,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
189,72
Экономия при брони: -7,77 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,93
Экономия при брони: -14,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,15
Экономия при брони: -25,20 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
183,83
Экономия при брони: -50,74 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,93
Экономия при брони: -69,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,05
Экономия при брони: -9,98 грн