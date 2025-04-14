Днепр (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
214,51
Экономия при брони: -17,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,46
Экономия при брони: -14,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,37
Экономия при брони: -14,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -43,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
193,14
Экономия при брони: -19,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
239,85
Экономия при брони: -14,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,18
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,18
Экономия при брони: -21,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,47
Экономия при брони: -22,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,88
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,13
Экономия при брони: -30,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,65
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
222,77
Экономия при брони: -36,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
203,96
Экономия при брони: -17,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,64
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,32
Экономия при брони: -16,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,99
Экономия при брони: -14,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
219,84
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,95
Экономия при брони: -33,68 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,16
Экономия при брони: -29,89 грн