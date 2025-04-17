Винница (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,90
Экономия при брони: -51,72 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
224,80
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,48
Экономия при брони: -23,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,34
Экономия при брони: -25,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,78
Экономия при брони: -6,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
227,10
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,44
Экономия при брони: -17,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,33
Экономия при брони: -69,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
216,69
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,45
Экономия при брони: -34,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,78
Экономия при брони: -38,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,41
Экономия при брони: -23,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,87
Экономия при брони: -25,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,40
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
214,02
Экономия при брони: -17,91 грн