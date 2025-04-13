Киев (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
244,85
Экономия при брони: -52,59 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,75
Экономия при брони: -8,16 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
240,50
Экономия при брони: -51,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,07
Экономия при брони: -70,86 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
184,32
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
208,01
Экономия при брони: -10,11 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
217,75
Экономия при брони: -6,53 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
193,34
Экономия при брони: -48,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,70
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
191,46
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,75
Экономия при брони: -15,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
224,80
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
210,82
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
193,85
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
193,17
Экономия при брони: -7,32 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
209,70
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
211,28
Экономия при брони: -13,53 грн