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Активные вещества — “А”АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (ALTHAEA OFFICINALIS*)

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (ALTHAEA OFFICINALIS*) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жевания, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Корпорация Артериум
В 522 аптеках
от 60,68 грн
Цены в аптеках
Мукалтин® сироп, флакон полимерный, 200 мл, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Мукалтин® Сироп, флакон полимерный, 200 мл, с мерной ложкой в пачке, с мерн. ложкой в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 456 аптеках
от 104,81 грн
Цены в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон стеклянный, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 438 аптеках
от 100,13 грн
Цены в аптеках
Мукалтин® таблетки, 50 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Мукалтин® Таблетки, 50 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 375 аптеках
от 24,74 грн
Цены в аптеках
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, с мерной ложкой, в пачке, с мерн. ложк., в пачке, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, с мерной ложкой, в пачке, с мерн. ложк., в пачке, № 1 Виола ФФ
В 359 аптеках
от 74,69 грн
Цены в аптеках
Алтейка-Тернофарм сироп, флакон, 200 мл, № 1; Тернофарм
Алтейка-Тернофарм Сироп, флакон, 200 мл, № 1 Тернофарм
В 336 аптеках
от 81,70 грн
Цены в аптеках
Алтейка таблетки для жевания, 0,12 г, блистер, № 20; Тернофарм
Алтейка Таблетки для жевания, 0,12 г, блистер, № 20 Тернофарм
В 323 аптеках
от 47,87 грн
Цены в аптеках
Мукалтин® таблетки, 50 мг, контейнер, № 30; Корпорация Артериум
Мукалтин® Таблетки, 50 мг, контейнер, № 30 Корпорация Артериум
В 297 аптеках
от 81,72 грн
Цены в аптеках
Алтея корни корни, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Алтея корни Корни, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 165 аптеках
от 31,33 грн
Цены в аптеках
Мукалитан таблетки, 0,05 г, контейнер, № 30; Тернофарм
Мукалитан Таблетки, 0,05 г, контейнер, № 30 Тернофарм
В 47 аптеках
от 42,41 грн
Цены в аптеках
Мукалтин таблетки, 50 мг, банка, № 30; Корпорация Здоровье
Мукалтин Таблетки, 50 мг, банка, № 30 Корпорация Здоровье
В 14 аптеках
от 36,00 грн
Цены в аптеках
Мукалтин таблетки, 50 мг, контурная безъячейковая упаковка, № 10; Корпорация Здоровье
Мукалтин Таблетки, 50 мг, контурная безъячейковая упаковка, № 10 Корпорация Здоровье
В 14 аптеках
от 12,65 грн
Цены в аптеках
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 99,50 грн
Цены в аптеках
Алтемикс сироп, 25 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Здоровье
Алтемикс Сироп, 25 мг/5 мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Здоровье
В 5 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 73,70 грн
Цены в аптеках
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 мл, с мерной ложкой, в пачке, с мерн. ложк., в пачке, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 мл, с мерной ложкой, в пачке, с мерн. ложк., в пачке, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 52,17 грн
Цены в аптеках
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 100 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 100 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Алтея корня сироп сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Алтея корня сироп Сироп, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: корни, сироп, таблетки для жевания.

в корнях растения содержится до 35% слизистых веществ, относящихся к полисахаридам, оказывающих смягчающее, противовоспалительное и обволакивающее действие. Препараты из корней (реже цветков и листьев) входят в фармакопеи многих стран как средства для лечения воспалительных заболеваний дыхательных путей, гастрита, энтероколита, воспаления мочевыводящих путей и др. Кроме слизистых веществ, корни содержат до 37% крахмала, 10% сахаров, 11% пектина, 1,5% жира, аспарагин и другие биологически активные вещества, имеющие высокую питательную ценность. Лепестки содержат красящий пигмент мальвидин.
Применяют в форме порошка, настоя, сиропа как отхаркивающее и противовоспалительное средство, главным образом при заболеваниях дыхательных путей.

острый ларингит, трахеит, острый и хронический бронхит, бронхопневмония, коклюш.

внутрь по 1 столовой ложке порошка или гранул 4–6 раз в сутки после еды или по 1 чайной ложке сиропа 3 раза в сутки. Для приготовления настоя 1 столовую ложку корней алтея заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают и принимают по ½ стакана 2–3 раза в сутки после еды.
Таблетки для жевания принимают перед едой, разжевывают и запивают небольшим количеством воды. Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4–6 раз в сутки. Дозы для детей в зависимости от возраста составляют: 7–14 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки; 2–7 лет — по ½ таблетки 3–4 раза в сутки.

повышенная чувствительность к алтею лекарственному.

не установлены.