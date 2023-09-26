АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (ALTHAEA OFFICINALIS*) Действующее вещество
в корнях растения содержится до 35% слизистых веществ, относящихся к полисахаридам, оказывающих смягчающее, противовоспалительное и обволакивающее действие. Препараты из корней (реже цветков и листьев) входят в фармакопеи многих стран как средства для лечения воспалительных заболеваний дыхательных путей, гастрита, энтероколита, воспаления мочевыводящих путей и др. Кроме слизистых веществ, корни содержат до 37% крахмала, 10% сахаров, 11% пектина, 1,5% жира, аспарагин и другие биологически активные вещества, имеющие высокую питательную ценность. Лепестки содержат красящий пигмент мальвидин.
Применяют в форме порошка, настоя, сиропа как отхаркивающее и противовоспалительное средство, главным образом при заболеваниях дыхательных путей.
острый ларингит, трахеит, острый и хронический бронхит, бронхопневмония, коклюш.
внутрь по 1 столовой ложке порошка или гранул 4–6 раз в сутки после еды или по 1 чайной ложке сиропа 3 раза в сутки. Для приготовления настоя 1 столовую ложку корней алтея заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, процеживают и принимают по ½ стакана 2–3 раза в сутки после еды.
Таблетки для жевания принимают перед едой, разжевывают и запивают небольшим количеством воды. Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет назначают по 1 таблетке 4–6 раз в сутки. Дозы для детей в зависимости от возраста составляют: 7–14 лет — по 1 таблетке 3–4 раза в сутки; 2–7 лет — по ½ таблетки 3–4 раза в сутки.
повышенная чувствительность к алтею лекарственному.
не установлены.