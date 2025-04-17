Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
205,72
Экономия при брони: -56,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
223,10
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,10
Экономия при брони: -46,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
206,36
Экономия при брони: -56,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
196,90
Экономия при брони: -47,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,06
Экономия при брони: -35,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
232,50
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
190,88
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
194,22
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,81
Экономия при брони: -7,96 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
195,10
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
197,82
Экономия при брони: -38,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
200,35
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
201,56
Экономия при брони: -42,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,60
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
207,42
Экономия при брони: -24,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,52
Экономия при брони: -15,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
192,59
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
204,53
Экономия при брони: -52,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Мукалтин® сироп флакон полимерный 200 мл №1
Корпорация Артериум
212,60
Экономия при брони: -22,90 грн