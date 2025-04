фармакодинамика. Тизанидин — релаксант скелетных мышц центрального действия. Основной точкой приложения его влияния является спинной мозг. Стимулируя пресинаптические α 2 -адренорецепторы, он угнетает высвобождение аминокислот, которые стимулируют рецепторы N-метил-D-аспартата (NMDA-рецепторы). В результате подавляется полисинаптическая передача сигнала на уровне межнейронных связей в спинном мозге, которая отвечает за избыточный тонус мышц, и тонус мышц снижается. Сирдалуд эффективен как при острых болезненных спазмах мышц, так и при хронической спастичности спинномозгового и церебрального происхождения. Он снижает сопротивление пассивным движениям и подавляет спазм и клонические судороги и улучшает силу активных сокращений мышц.

Фармакокинетика

Всасывание и распределение . Тизанидин быстро всасывается. C max в плазме крови достигается приблизительно через 1 ч после применения. Средняя абсолютная биодоступность составляет 34% (CV 38%). Средний объем распределения стабильного состояния (Vss) после в/в применения составляет 160 л. Связывание с белками плазмы крови — 30%. Относительно низкое среди пациентов отклонение фармакокинетических параметров (C max и AUC) облегчает достоверную предварительную оценку уровней в плазме крови после применения перорально.

Метаболизм/выведение . Препарат подвергается быстрому и экстенсивному метаболизму в печени. Тизанидин метаболизируется in vitro преимущественно CYP 1A2. Метаболиты неактивны. Они выделяются преимущественно почками (70%). Выведение суммарной радиоактивности (то есть субстанции в неизмененном виде и метаболитов) двухфазное, с быстрой начальной фазой (T ½ — 2,5 ч) и более медленной фазой элиминации (T ½ — 22 ч). Только небольшое количество субстанции в неизмененном виде (около 2,7%) выделяется почками. Средний T ½ субстанции в неизмененном виде составляет 2–4 ч.

Линейность. Фармакокинетика тизанидина является линейной в дозах от 1 до 20 мг.

Фармакокинетика у отдельных групп больных . У больных с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <25 мл/мин) среднее значение C max в плазме крови вдвое превышает этот показатель у здоровых добровольцев, а конечный T ½ увеличивается приблизительно до 14 ч, в результате чего AUC увеличивалась в среднем в 6 раз.

Исследований у пациентов с нарушениями функции печени не проводили.

Тизанидин метаболизируется изоферментом CYP 1A2 в печени. У пациентов с нарушениями функции печени могут проявляться более высокие концентрации субстанции в плазме крови.

Сирдалуд противопоказан лицам с тяжелыми нарушениями функции печени.

Фармакокинетические данные о пациентах пожилого возраста ограничены.

Пол не влияет на фармакокинетические свойства тизанидина.

Влияние этнической и расовой принадлежности на фармакокинетику тизанидина не изучали.

Влияние пищи . Одновременный прием пищи не влияет на фармакокинетический профиль таблеток Сирдалуд. Хотя значение C max возрастает на треть, это не является клинически значимым. Существенного влияния на всасывание не отмечено.