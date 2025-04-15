Львов (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
399,97
Экономия при брони: -33,62 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
574,96
Экономия при брони: -110,95 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
273,54
Экономия при брони: -23,28 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
374,32
Экономия при брони: -58,43 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
279,74
Экономия при брони: -29,48 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,60
Экономия при брони: -99,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,00
Экономия при брони: -43,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
374,55
Экономия при брони: -58,18 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
406,46
Экономия при брони: -24,43 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
606,52
Экономия при брони: -142,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
143,07
Экономия при брони: -12,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
577,60
Экономия при брони: -113,61 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,40
Экономия при брони: -44,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
365,72
Экономия при брони: -49,82 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,40
Экономия при брони: -44,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
561,20
Экономия при брони: -87,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
267,60
Экономия при брони: -17,34 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz