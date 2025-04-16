Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,41
Экономия при брони: -77,41 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
411,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
561,00
Экономия при брони: -58,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
278,64
Экономия при брони: -28,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,97
Экономия при брони: -80,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
424,01
Экономия при брони: -19,27 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
578,28
Экономия при брони: -105,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
411,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
561,00
Экономия при брони: -115,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
411,00
Экономия при брони: -56,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
401,20
Экономия при брони: -19,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
548,30
Экономия при брони: -76,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
137,59
Экономия при брони: -4,94 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
589,72
Экономия при брони: -44,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,10
Экономия при брони: -28,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
182,58
Экономия при брони: -25,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
286,17
Экономия при брони: -39,47 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
599,75
Экономия при брони: -137,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
285,78
Экономия при брони: -40,62 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
556,49
Экономия при брони: -89,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
280,95
Экономия при брони: -32,82 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
597,59
Экономия при брони: -150,53 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,48
Экономия при брони: -125,42 грн