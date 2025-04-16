Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
431,01
Экономия при брони: -44,04 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
542,64
Экономия при брони: -109,37 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
415,20
Экономия при брони: -29,40 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
433,52
Экономия при брони: -45,54 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
579,09
Экономия при брони: -42,82 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
402,60
Экономия при брони: -16,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
146,70
Экономия при брони: -17,38 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
582,64
Экономия при брони: -126,41 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
409,88
Экономия при брони: -39,85 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,00
Экономия при брони: -33,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека бам
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
273,74
Экономия при брони: -16,41 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -24,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
430,68
Экономия при брони: -62,03 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
580,62
Экономия при брони: -124,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека24
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
430,68
Экономия при брони: -57,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,19
Экономия при брони: -102,77 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
420,51
Экономия при брони: -47,52 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
591,83
Экономия при брони: -140,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -20,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
560,70
Экономия при брони: -85,10 грн