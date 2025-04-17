Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,00
Экономия при брони: -39,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
550,30
Экономия при брони: -80,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 53 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
427,04
Экономия при брони: -12,81 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
567,54
Экономия при брони: -17,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
183,38
Экономия при брони: -26,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
279,47
Экономия при брони: -26,61 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
444,48
Экономия при брони: -60,41 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
607,56
Экономия при брони: -162,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,70
Экономия при брони: -14,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
582,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
415,17
Экономия при брони: -39,28 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
567,29
Экономия при брони: -94,74 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -26,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
550,30
Экономия при брони: -80,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
407,97
Экономия при брони: -47,51 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
557,46
Экономия при брони: -112,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,40
Экономия при брони: -40,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
582,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
434,60
Экономия при брони: -54,29 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
559,66
Экономия при брони: -113,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
443,81
Экономия при брони: -69,97 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
609,84
Экономия при брони: -164,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
134,47
Экономия при брони: -7,85 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
561,20
Экономия при брони: -91,20 грн