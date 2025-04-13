Киев (адрес не указан)
Доступно в 794 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,70
Экономия при брони: -1,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
381,92
Экономия при брони: -55,69 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
401,20
Экономия при брони: -58,22 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
497,34
Экономия при брони: -16,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
415,29
Экономия при брони: -63,12 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
575,23
Экономия при брони: -87,43 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
421,07
Экономия при брони: -28,71 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
582,50
Экономия при брони: -62,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
401,20
Экономия при брони: -45,51 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
586,30
Экономия при брони: -89,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
433,54
Экономия при брони: -45,64 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
202,94
Экономия при брони: -47,11 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,10
Экономия при брони: -18,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
538,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz