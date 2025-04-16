Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
367,32
Экономия при брони: -57,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
424,51
Экономия при брони: -61,95 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
576,58
Экономия при брони: -114,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
411,00
Экономия при брони: -42,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
537,99
Экономия при брони: -34,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
425,45
Экономия при брони: -22,47 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
595,32
Экономия при брони: -35,85 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
440,48
Экономия при брони: -49,68 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
592,27
Экономия при брони: -129,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
286,60
Экономия при брони: -39,98 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
600,67
Экономия при брони: -118,04 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
426,02
Экономия при брони: -59,81 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
564,87
Экономия при брони: -82,24 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,70
Экономия при брони: -21,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
497,30
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
283,99
Экономия при брони: -37,37 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
598,33
Экономия при брони: -115,70 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
428,02
Экономия при брони: -40,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
559,23
Экономия при брони: -126,17 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
134,60
Экономия при брони: -10,42 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
600,84
Экономия при брони: -167,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
144,92
Экономия при брони: -14,55 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
559,93
Экономия при брони: -126,87 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
400,80
Экономия при брони: -29,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн