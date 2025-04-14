Днепр (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
283,84
Экономия при брони: -28,21 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,09
Экономия при брони: -79,63 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
432,54
Экономия при брони: -49,05 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,52
Экономия при брони: -80,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
445,15
Экономия при брони: -57,07 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
608,48
Экономия при брони: -40,09 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
403,00
Экономия при брони: -27,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,10
Экономия при брони: -103,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -34,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
560,70
Экономия при брони: -90,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
422,82
Экономия при брони: -49,44 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
548,10
Экономия при брони: -45,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
444,11
Экономия при брони: -43,02 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
571,91
Экономия при брони: -109,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -34,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,60
Экономия при брони: -102,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
407,03
Экономия при брони: -33,65 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
590,35
Экономия при брони: -87,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
566,54
Экономия при брони: -63,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
439,06
Экономия при брони: -55,17 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
603,31
Экономия при брони: -124,71 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
433,35
Экономия при брони: -28,93 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
595,46
Экономия при брони: -148,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
567,18
Экономия при брони: -120,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
430,80
Экономия при брони: -40,82 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,77
Экономия при брони: -52,41 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
268,71
Экономия при брони: -12,99 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
602,11
Экономия при брони: -123,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
267,80
Экономия при брони: -11,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
553,16
Экономия при брони: -74,56 грн