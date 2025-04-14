Одесса (адрес не указан)
Доступно в 235 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
142,56
Экономия при брони: -11,67 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
580,12
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
420,55
Экономия при брони: -42,08 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,86
Экономия при брони: -21,22 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
426,16
Экономия при брони: -29,35 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
570,30
Экономия при брони: -103,79 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
139,01
Экономия при брони: -13,53 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
566,48
Экономия при брони: -72,78 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -16,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,60
Экономия при брони: -90,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
418,27
Экономия при брони: -33,27 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
588,10
Экономия при брони: -60,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
278,35
Экономия при брони: -27,38 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
557,81
Экономия при брони: -91,41 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -21,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
141,33
Экономия при брони: -8,72 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
592,40
Экономия при брони: -39,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz