Киев
Сирдалуд® (Sirdalud)

Сирдалуд® (Sirdalud)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 235 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
361,56 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
486,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
362,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
522,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
373,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
522,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
343,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
142,56
Экономия при брони: -11,67 грн
130,89 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
580,12
Экономия при брони: -26,73 грн
553,39 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
179,39 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
266,33 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
372,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
420,55
Экономия при брони: -42,08 грн
378,47 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
573,86
Экономия при брони: -21,22 грн
552,64 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
426,16
Экономия при брони: -29,35 грн
396,81 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
570,30
Экономия при брони: -103,79 грн
466,51 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
386,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
528,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
377,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
515,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
139,01
Экономия при брони: -13,53 грн
125,48 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
566,48
Экономия при брони: -72,78 грн
493,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -16,80 грн
389,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,60
Экономия при брони: -90,90 грн
481,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
362,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
440,63 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
418,27
Экономия при брони: -33,27 грн
385,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
588,10
Экономия при брони: -60,98 грн
527,12 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
278,35
Экономия при брони: -27,38 грн
250,96 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
557,81
Экономия при брони: -91,41 грн
466,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -21,30 грн
389,10 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
141,33
Экономия при брони: -8,72 грн
132,61 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
592,40
Экономия при брони: -39,57 грн
552,83 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
377,70 грн
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