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Сирдалуд® (Sirdalud)

Сирдалуд® (Sirdalud)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
433,54
Экономия при брони: -60,11 грн
373,43 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
562,35
Экономия при брони: -125,96 грн
436,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
336,12 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
432,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
133,47
Экономия при брони: -4,33 грн
129,14 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
285,20
Экономия при брони: -39,36 грн
245,85 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
597,07
Экономия при брони: -160,91 грн
436,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
129,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
349,50 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
467,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
304,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,00
Экономия при брони: -31,20 грн
387,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,40
Экономия при брони: -79,30 грн
475,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,10
Экономия при брони: -22,30 грн
387,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
440,81
Экономия при брони: -49,66 грн
391,15 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
567,66
Экономия при брони: -131,50 грн
436,16 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
391,44 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
428,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,33
Экономия при брони: -136,17 грн
436,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
328,09 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
497,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -22,60 грн
387,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
365,32
Экономия при брони: -48,42 грн
316,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
278,41
Экономия при брони: -32,49 грн
245,92 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
570,80
Экономия при брони: -74,91 грн
495,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
417,47
Экономия при брони: -48,56 грн
368,91 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
574,42
Экономия при брони: -78,53 грн
495,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
400,80
Экономия при брони: -13,00 грн
387,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
285,71
Экономия при брони: -37,28 грн
248,43 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
608,19
Экономия при брони: -141,90 грн
466,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
571,21
Экономия при брони: -104,92 грн
466,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
129,14 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
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