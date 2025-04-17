Винница (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
433,54
Экономия при брони: -60,11 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
562,35
Экономия при брони: -125,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
133,47
Экономия при брони: -4,33 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
285,20
Экономия при брони: -39,36 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
597,07
Экономия при брони: -160,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
419,00
Экономия при брони: -31,20 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,40
Экономия при брони: -79,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,10
Экономия при брони: -22,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
440,81
Экономия при брони: -49,66 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
567,66
Экономия при брони: -131,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,33
Экономия при брони: -136,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
410,40
Экономия при брони: -22,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
365,32
Экономия при брони: -48,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
278,41
Экономия при брони: -32,49 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
570,80
Экономия при брони: -74,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
417,47
Экономия при брони: -48,56 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
574,42
Экономия при брони: -78,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
400,80
Экономия при брони: -13,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
285,71
Экономия при брони: -37,28 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
608,19
Экономия при брони: -141,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,80 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
571,21
Экономия при брони: -104,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн