Киев
Сирдалуд® (Sirdalud)

Сирдалуд® (Sirdalud)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 320 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
358,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
384,69 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
557,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
382,00 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
511,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
432,24
Экономия при брони: -31,87 грн
400,37 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,65
Экономия при брони: -100,75 грн
471,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
395,76 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
474,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
374,13 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
454,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
409,76
Экономия при брони: -27,60 грн
382,16 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
195,12
Экономия при брони: -33,40 грн
161,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
403,00
Экономия при брони: -9,70 грн
393,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
354,21 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
462,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
550,70
Экономия при брони: -61,60 грн
489,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
393,99 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
474,57 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
375,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
373,98 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
475,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -12,60 грн
393,30 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
356,91 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
462,81 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
458,37 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
385,90 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
516,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
431,15
Экономия при брони: -61,52 грн
369,63 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
571,36
Экономия при брони: -99,41 грн
471,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
353,79 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
461,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
458,85 грн
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