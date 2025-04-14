Харьков (адрес не указан)
Доступно в 320 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
432,24
Экономия при брони: -31,87 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
572,65
Экономия при брони: -100,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
409,76
Экономия при брони: -27,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
195,12
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
403,00
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
550,70
Экономия при брони: -61,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
405,90
Экономия при брони: -12,60 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
554,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
431,15
Экономия при брони: -61,52 грн
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
571,36
Экономия при брони: -99,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Сирдалуд® таблетки 2 мг блистер №30
Sandoz
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Сирдалуд® таблетки 4 мг блистер №30
Sandoz