Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Сульфадиметоксин инструкция по применению
Состав
Сульфадиметоксин - 0,5 г
Фармакологические свойства
сульфадиметоксин (4-(пара-аминобензолсульфамидо)-2,6 - диметоксипиримидин) — сульфаниламидный препарат длительного действия. Сульфадиметоксин проявляет антибактериальную активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий: пневмококков, стрептококков, стафилакокков, кишечной палочки, палочки Фридлендера, возбудителей дизентерии; менее активен в отношении протея. Активен в отношении вируса трахомы. Сульфадиметоксин не влияет на штаммы бактерий, устойчивых к сульфаниламидам.
Препарат малотоксичен. При приеме внутрь всасывается относительно медленно. При однократном приеме в терапевтической дозе (1–2 г) максимальная концентрация в крови достигается через 3–12 ч. Поддерживающие дозы (0,5–1 г) обеспечивают необходимую терапевтическую концентрацию препарата в крови на протяжении курса лечения. По сравнению с другими сульфаниламидами длительного действия сульфадиметоксин хуже проникает через ГЭБ (применение при гнойных менингитах нецелесообразно). Препарат выводится в виде метаболитов, главным образом с мочой.
Показания Сульфадиметоксин
заболевания, вызванные чувствительными к сульфаниламидам микроорганизмами: пневмония, бронхит, ангина, отит, гайморит, менингит, заболевания мочевых и желчных путей, дизентерия, пиодермия, гонорея, рожистое воспаление, трахома, раневая инфекция и др. При резистентных формах малярии применяют в сочетании с противомалярийными препаратами.
Применение Сульфадиметоксин
внутрь 1 раз в сутки в суточной дозе с интервалами между приемами 24 ч. При легких и среднетяжелых формах заболеваний в первый день назначают соответственно 1 г и 2 г, в последующие дни 0,5 г и 1 г. При тяжелых формах применяют в комбинации с антибиотиками. Дозы для детей: в 1 - й день — 25 мг на 1 кг массы тела, в последующие дни — 12,5 мг на 1 кг массы тела. Для детей в возрасте старше 12 лет начальная и поддерживающая дозы равны 1 г и 0,5 г. После нормализации температуры тела в поддерживающих дозах применяют еще 2–3 дня. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 7–14 дней.
Противопоказания
наличие в анамнезе указаний на выраженные токсико-аллергические реакции на сульфаниламиды (агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лекарственная лихорадка, тяжелый дерматит, гепатит).
Побочные эффекты
головная боль, диспепсические явления, кожная сыпь, лекарственная лихорадка, лейкопения. При развитии побочных реакций следует снизить дозу или отменить препарат.
Особые указания
при применении сульфадиметоксина необходимо регулярно проводить лабораторные исследования крови и мочи. Следует соблюдать осторожность при назначении больным с нарушением кроветворения, при декомпенсированной сердечной недостаточности, заболеваниях печени и нарушении функции почек.
Условия хранения
в хорошо закрытой упаковке, в темном месте.