внутрь 1 раз в сутки в суточной дозе с интервалами между приемами 24 ч. При легких и среднетяжелых формах заболеваний в первый день назначают соответственно 1 г и 2 г, в последующие дни 0,5 г и 1 г. При тяжелых формах применяют в комбинации с антибиотиками. Дозы для детей: в 1 - й день — 25 мг на 1 кг массы тела, в последующие дни — 12,5 мг на 1 кг массы тела. Для детей в возрасте старше 12 лет начальная и поддерживающая дозы равны 1 г и 0,5 г. После нормализации температуры тела в поддерживающих дозах применяют еще 2–3 дня. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет 7–14 дней.