Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
80,69
Экономия при брони: -5,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
6.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
47.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
77.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Независимости, 16
102.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
130.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 78
130.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
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Полтава, ул. Гожулянская, 26
133.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
81,50
Экономия при брони: -4,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ахтырская, 1/1
141.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда