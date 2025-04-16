Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,27
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
67,69
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -3,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
68,00
Экономия при брони: -5,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
61.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,81
Экономия при брони: -3,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
62.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
81,00
Экономия при брони: -4,38 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
64.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
65.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
65.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,48
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
69.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,29
Экономия при брони: -2,66 грн