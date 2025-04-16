Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Канатная, 77
107.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6/1
113.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 49
113.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
113.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
113.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Ангелика
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Открыто
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Бобринец, ул. Независимости, 109
125.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 26
143.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,84
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
143.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Экономия при брони: -3,90 грн
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Экономия при брони: -1,60 грн
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Экономия при брони: -2,92 грн