Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,32
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,11
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,20
Экономия при брони: -3,57 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
81,24
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,57
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,60
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
80,32
Экономия при брони: -3,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,38
Экономия при брони: -2,75 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,34
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
82,05
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,73
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,79
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
82,17
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается через 13 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
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