Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
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Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
33.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
111.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,67
Экономия при брони: -4,05 грн
Подорожник
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
116.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
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Умань, ул. Европейская, 28
136.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
80,13
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека бам
Закрыто
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Умань, ул. Небесной Сотни, 5
137.1 км
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Аптека 9-1-1
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Шепетовка, просп. Мира, 34
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
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