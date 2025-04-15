Киев
Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)

Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
70,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,60
Экономия при брони: -3,00 грн
72,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
74,83 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20 грн
В городах рядом
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Сосновка, ул. Галицкая, 5
53.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,80 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,60 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
65.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
71,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,67
Экономия при брони: -5,04 грн
74,63 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Самбор, пл. Рынок, 36
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
76,70
Экономия при брони: -4,10 грн
72,60 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 56-А
69.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
76,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,94
Экономия при брони: -3,31 грн
74,63 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25-Д
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,60 грн
72,60 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Калуш, пл. Героев, 1
94.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
75,60 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,10 грн
Волыньфарм
Открыто
Круглосуточно
Локачи, ул. Франко Ивана, 19
109.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
113.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
74,88 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется в 19:00
Владимир, ул. Луцкая, 2
113.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
74,50 грн
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