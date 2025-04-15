Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
В городах рядом
Эко аптека
Сосновка, ул. Галицкая, 5
53.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Эко аптека
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Эко аптека
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 103
65.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Самбор, ул. Мазепы, 1
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,67
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека бам
Самбор, пл. Рынок, 36
68.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
76,70
Экономия при брони: -4,10 грн
Эко аптека
Самбор, ул. Валовая, 56-А
69.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,94
Экономия при брони: -3,31 грн
Эко аптека
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Г
69.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Иваничи, ул. Грушевского, 25-Д
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Волыньфарм
Иваничи, ул. Грушевского, 25
91.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека
Калуш, пл. Героев, 1
94.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Волыньфарм
Нововолынск, просп. Победы, 1
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Волыньфарм
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
113.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Волыньфарм
Владимир, ул. Луцкая, 2
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда