Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,22
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,88
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
5.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 6-А
5.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
80,56
Экономия при брони: -3,94 грн
Подорожник
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека 36,6
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
7.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
7.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда