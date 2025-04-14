Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
76,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,94
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,19
Экономия при брони: -4,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
82,25
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
79,96
Экономия при брони: -3,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
81,17
Экономия при брони: -4,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,84
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
4.9 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,78
Экономия при брони: -3,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
8.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Мира, 63-А
8.5 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
82,27
Экономия при брони: -5,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паршина, 14
9.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда