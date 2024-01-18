СУЛЬФАДИМЕТОКСИН (SULFADIMETHOXINUM)

внутрь 1 раз в сутки в суточной дозе с интервалом между приемами 24 ч. При инфекциях легкой и средней степени в 1-й день назначают соответственно 1 и 2 г, в последующие дни — 0,5 и 1 г. Дозы для детей: в 1-й день — 25 мг/кг, в последующие дни — 12,5 мг/кг. Для детей старше 12 лет начальная и поддерживающая дозы равны 1 и 0,5 г. После нормализации температуры тела сульфадиметоксин в поддерживающей дозе применяют еще в течение 2–3 дней. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания — от 7 до 14 дней.