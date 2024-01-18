СУЛЬФАДИМЕТОКСИН (SULFADIMETHOXINUM) Действующее вещество
сульфадиметоксин относится к группе сульфаниламидов длительного действия. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий: пневмококков, стрептококков, стафилококков, кишечной палочки, палочки Фридлендера, возбудителей дизентерии; менее активен в отношении протея. Активен в отношении вируса трахомы. Сульфадиметоксин не действует на штаммы бактерий, устойчивые к сульфаниламидам.
При приеме внутрь всасывается относительно медленно. При однократном приеме в терапевтической дозе (1–2 г) Cmax в плазме крови достигается через 8–12 ч. Поддерживающие дозы (0,5–1 г) обеспечивают необходимый терапевтический уровень в крови на протяжении курса лечения. По сравнению с другими сульфаниламидами длительного действия cульфадиметоксин хуже проникает через ГЭБ (применение при гнойных менингитах нецелесообразно). Выводится в виде метаболитов, главным образом с мочой.
инфекции, вызванные чувствительными к сульфаниламидам микроорганизмами: пневмония, бронхит, ангина, отит, гайморит, менингит, инфекции мочевых и желчных путей, дизентерия, пиодермия, гонорея, рожистое воспаление, трахома, раневая инфекция и др. При резистентных формах малярии применяют в сочетании с противомалярийными препаратами.
внутрь 1 раз в сутки в суточной дозе с интервалом между приемами 24 ч. При инфекциях легкой и средней степени в 1-й день назначают соответственно 1 и 2 г, в последующие дни — 0,5 и 1 г. Дозы для детей: в 1-й день — 25 мг/кг, в последующие дни — 12,5 мг/кг. Для детей старше 12 лет начальная и поддерживающая дозы равны 1 и 0,5 г. После нормализации температуры тела сульфадиметоксин в поддерживающей дозе применяют еще в течение 2–3 дней. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания — от 7 до 14 дней.
наличие в анамнезе выраженных токсико-аллергических реакций на прием сульфаниламидов (агранулоцитоз, гемолитическая анемия, лекарственная лихорадка, тяжелый дерматит, гепатит).
головная боль, диспептические явления, кожная сыпь, лекарственная лихорадка, лейкопения.
с осторожностью назначают больным с нарушениями кроветворения, сердечной недостаточностью, при заболеваниях печени и нарушении функции почек.
При применении сульфадиметоксина необходимо регулярно проводить анализы крови и мочи.