Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Независимости, 42
4.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,90 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 1
65.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 150
117.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
78,37
Экономия при брони: -11,91 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
80,43
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 6/1
122.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,45
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека 36,6
Закрыто
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Киев, ул. Братиславская, 20
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
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123.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
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Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -4,00 грн