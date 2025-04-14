Сульфадиметоксин (Sulfadimethoxinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6/1
8.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Ангелика
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
14.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,60
Экономия при брони: -0,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
9.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
115.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
75,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Врадиевка, ул. Дяченко Даши, 2
153.0 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Городнее, ул. Широкая, 40-А
156.3 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Килия, ул. Гагаринская, 84
159.4 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Подольск, ул. Соборная, 103
165.8 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Завалье, ул. Соборная, 3-А
199.1 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
Подорожник
Помошная, пл. Базарная, 1
202.6 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда
77,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Бобринец, ул. Независимости, 109
207.2 км
Сульфадиметоксин таблетки 0.5 г блистер №10
Красная звезда