В сочетании с калия перманганатом, нашатырно-анисовым каплями, перекисью водорода, серебра нитратом, сиропом малиновым, солями алкалоидов, сульфаниламидами, танином гликозид образует осадок, с кислотами и щелочами — неактивные продукты.

При сочетании с барбитуратами (особенно фенобарбиталом) вследствие индукции ферментов печени и ускорения метаболизма эффективность Целанида уменьшается. Синергизм с Целанидом проявляют препараты кальция; введение Целанида с кальция хлоридом, пантотенатом, глюконатом может привести к увеличению токсичности и остановке сердца. Сочетание Целанида с аминазином способствует повышению свертываемости крови. При совместном приеме Целанида с гепарином возможно ослабление эффекта гепарина в связи с повышением свертывания крови под влиянием Целанида. При одновременном применении Целанида с линкомицином развивается псевдомембранозный колит.

Гипертензивные средства снижают экскрецию Целанида, усиливают его токсичность. Такие же явления наблюдаются при сочетании его с диуретиками (кроме калийсберегающих), инсулином, амфотерицином, при длительном применении глюкозы, кортикостероидов, антибиотиков, вследствие гипокалиемии и гипомагнезиемии.

При одновременном применении с препаратами кальция, катехоламинами и диуретиками повышается риск возникновения гликозидной интоксикации. При одновременном применении с хинидином, верапамилом, нифедипином, спиронолактоном (в меньшей степени) повышается концентрация Целанида в плазме крови. Антациды снижают абсорбцию препарата из пищеварительного тракта, поэтому дозу Целанида необходимо увеличить, после прекращения приема антацида следует назначить начальную меньшую дозу препарата.

Одновременно рекомендуется применять Целанид с некоторыми лекарственными препаратами. При приеме Целанида вместе с анаболическими стероидами, тиамина хлоридом, рибофлавином, пиридоксином, кислотами фолиевой, оротовой, метилурацилом, метионином, унитиолом, фосфаденом, инозином усиливается его инотропный эффект.

Активированный уголь, вяжущие средства уменьшают всасывание ланатозида С в пищеварительном тракте, метоклопрамид и прозерин усиливают перистальтику кишечника, резко снижая биодоступность ланатозида С.

Концентрация препарата в сыворотке крови может снижаться при одновременном применении таких препаратов как каолин-пектин, некоторые слабительные средства, холестирамин , сульфасалазин, неомицин, рифампицин, некоторые цитостатики, пеницилламин, метоклопрамид, адреналин, сальбутамол. Одновременное применение эфедрина гидрохлорида, адреналина гидрохлорида или норадреналина гидротартрата, а также селективных β-адреномиметических средств с сердечными гликозидами может вызвать аритмии сердца. Действие сердечных гликозидов уменьшается при одновременном применении аминазина и других фенотиазиновых производных. При одновременном применении антихолинэстеразных препаратов усиливается брадикардия. При необходимости ее можно устранить или ослабить введением атропина сульфата. При одновременном применении кислоты этилендиаминтетрауксусной динатриевой соли наблюдается снижение эффективности и токсичности сердечных гликозидов. Под влиянием кортикотропина может усиливаться действие сердечных гликозидов. Препараты кофеина или теофиллина иногда вызывают возникновения аритмии сердца. Не следует назначать натрия аденеозинтрифосфат одновременно с сердечными гликозидами. При гипервитаминозе, вызванном эргокальциферолом, возможно усиление действия сердечных гликозидов, обусловленное развитием гиперкальциемии. Комбинация фентанила и сердечных гликозидов может вызвать артериальную гипотензию. Клиническое значение взаимодействия с парацетамолом изучено недостаточно, но есть данные об уменьшении выделения почками сердечных гликозидов под его влиянием.