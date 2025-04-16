Киев
Целанид (Celanidum)

Целанид (Celanidum)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 16 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,21
Экономия при брони: -1,82 грн
38,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,72
Экономия при брони: -1,86 грн
36,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,63
Экономия при брони: -1,79 грн
36,84 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
54,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,54
Экономия при брони: -1,65 грн
36,89 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
35,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,12
Экономия при брони: -3,71 грн
35,41 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
35,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
48,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,48
Экономия при брони: -7,00 грн
53,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,60
Экономия при брони: -2,62 грн
47,98 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,14
Экономия при брони: -2,73 грн
35,41 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,70
Экономия при брони: -2,92 грн
45,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,83
Экономия при брони: -1,96 грн
47,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,98
Экономия при брони: -6,37 грн
51,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,75
Экономия при брони: -2,39 грн
38,36 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
37,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,61
Экономия при брони: -1,60 грн
48,01 грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
29,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,30
Экономия при брони: -3,49 грн
54,81 грн
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