Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,21
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,72
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,63
Экономия при брони: -1,79 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,54
Экономия при брони: -1,65 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,12
Экономия при брони: -3,71 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,48
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,60
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,14
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,70
Экономия при брони: -2,92 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,83
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,98
Экономия при брони: -6,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,75
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,61
Экономия при брони: -1,60 грн
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Софиевка, ул. Независимости, 54
39.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,30
Экономия при брони: -3,49 грн