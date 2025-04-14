Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,74
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
51,26
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,60
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,27
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,71
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,33
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,97
Экономия при брони: -3,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
9.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,86
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 35-В
14.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
7.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье