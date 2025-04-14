Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
47,70
Экономия при брони: -1,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,81
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,78
Экономия при брони: -3,94 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,60
Экономия при брони: -3,79 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
41.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Балта, ул. Любомирская, 191-А
180.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
250.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,74
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,48
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,86
Экономия при брони: -4,05 грн