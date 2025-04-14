Киев
Целанид (Celanidum)

Целанид (Celanidum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
47,70
Экономия при брони: -1,99 грн
45,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
46,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
40,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
54,82 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,81
Экономия при брони: -3,97 грн
54,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
6.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,78
Экономия при брони: -3,94 грн
55,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
8.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,60
Экономия при брони: -3,79 грн
54,81 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
41.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
29,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95-А
94.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
29,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Татарбунары, ул. Тура, 15
109.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
36,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
34,17 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
34,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
44,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
46,56 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Балта, ул. Любомирская, 191-А
180.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
35,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
250.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,74
Экономия при брони: -2,36 грн
38,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,48
Экономия при брони: -2,45 грн
37,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,86
Экономия при брони: -4,05 грн
55,81 грн
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