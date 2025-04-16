Николаев (адрес не указан)
Доступно в 519 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
107.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
108.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,99
Экономия при брони: -3,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
109.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,33
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
112.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,58
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,73
Экономия при брони: -1,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
145.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,72
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
147.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,70
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,14
Экономия при брони: -2,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
148.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
60,48
Экономия при брони: -7,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
148.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,12
Экономия при брони: -3,71 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
149.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
149.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,59
Экономия при брони: -2,62 грн