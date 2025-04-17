Винница (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,60
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,03
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,29
Экономия при брони: -1,43 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,92
Экономия при брони: -3,08 грн
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
45,90
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,40
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,86
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,92
Экономия при брони: -4,07 грн
Бажаемо здоровья
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Калиновка, ул. Независимости, 51-В
23.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
40.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 34
53.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
51,00
Экономия при брони: -1,53 грн
Бажаемо здоровья
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
58.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье