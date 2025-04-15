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Целанид (Celanidum)

Целанид (Celanidum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 12 аптеках в Львов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,30
Экономия при брони: -10,70 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,56
Экономия при брони: -2,41 грн
53,15 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
52,10
Экономия при брони: -6,50 грн
45,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,04
Экономия при брони: -4,63 грн
53,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,61
Экономия при брони: -2,05 грн
37,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
41,41
Экономия при брони: -1,60 грн
39,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,90
Экономия при брони: -3,86 грн
46,04 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
65,86
Экономия при брони: -0,12 грн
65,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,42
Экономия при брони: -2,01 грн
38,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
36,02 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
29,62 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Стрыйская, 59
4.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
31,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
36,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
5.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
59,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
45,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
6.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
36,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
35,70 грн
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D.s.
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Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
48,10 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
13.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
55,60 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
37,10 грн
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