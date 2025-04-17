Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,79
Экономия при брони: -4,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,67
Экономия при брони: -1,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Героев АТО, 5
63.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Мена, ул. Шевченко Тараса, 61-А
65.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
67.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,74
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,93
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,98
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,45
Экономия при брони: -2,63 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,10
Экономия при брони: -4,20 грн