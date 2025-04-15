Днепр (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
53,36
Экономия при брони: -3,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,96
Экономия при брони: -3,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,80
Экономия при брони: -2,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,58
Экономия при брони: -1,84 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,73
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,41
Экономия при брони: -5,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
53,88
Экономия при брони: -3,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
51,35
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -3,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 29
4.5 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,88
Экономия при брони: -2,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
56,30
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
55,35
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,21
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
53,72
Экономия при брони: -1,96 грн