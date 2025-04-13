Киев (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
37,18
Экономия при брони: -5,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
45,23
Экономия при брони: -6,87 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,43
Экономия при брони: -2,54 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,55
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,92
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
40,74
Экономия при брони: -6,19 грн
Мед-сервис
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
4.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, пер. Политехнический, 1/3
4.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
51,34
Экономия при брони: -1,87 грн